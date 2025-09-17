Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί στον Θερμαϊκό

Tαυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό κόλπο και συγκεκριμένα στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για υπήκοος Σομαλίας, ηλικίας 24 ετών.

Τη Δευτέρα ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό μια ακόμη σορός που άνηκε σε 23χρονο ημεδαπό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια θανάτου των δύο αντρών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήεων

Διαβάστε επίσης