Θεσσαλονίκη: Τη ζωή της έχασε 72χρονη λουόμενη στην παραλία Βρασνών

Η 72χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάδυτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Θεσσαλονίκη: Τη ζωή της έχασε 72χρονη λουόμενη στην παραλία Βρασνών
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί 72χρονη υπήκοος Σερβίας από την παραλία Βρασνών Θεσσαλονίκης.

Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λιμενικού Σώματος και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ. Στην 72χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από εθελοντές διασώστες και το πλήρωμα του ασθενοφόρου με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Η 72χρονη στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάδυτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

