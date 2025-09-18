Γιατρός έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει

Ο διευθυντής των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα κλοπής ενώ μετέβαινε με το μετρό προς το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΕΡΤnews άγνωστοι αφαίρεσαν το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ταξιδέψει ή να επιστρέψει σπίτι του.

Ο κ. Δημητρόπουλος ανέφερε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο σταθμό του Συντάγματος επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν, όπως τόνισε, οι δράστες και του πήραν το πορτοφόλι. «Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά», εξήγησε.

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχε κλαπεί, μαζί με το περιεχόμενό του. Αδυνατώντας να συνεχίσει το ταξίδι ή να επιστρέψει στον Πύργο, περιέγραψε πως «άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω». Με τη βοήθεια επιβατών συγκέντρωσε 23 ευρώ, τα οποία χρησιμοποίησε για να επιστρέψει.

Λίγο αργότερα, το πορτοφόλι βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, όμως ήταν άδειο από χρήματα. Οι κάρτες του είχαν ήδη ακυρωθεί και ο γιατρός προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος συνέβαλε καθοριστικά ώστε να αποκαλυφθεί η εμπλοκή της Ειρήνης Μουρτζούκου στις δολοφονίες παιδιών, παραλαμβάνοντας μάλιστα τον μικρό Παναγιωτάκη στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.