Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικία στόλισε ήδη για Χριστούγεννα

Οι ένοικοι δεν μετρούν απλώς αντίστροφα, αλλά βρίσκονται ήδη σε εορταστικό κλίμα

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μπορεί να μετρούν από τον Αύγουστο αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, όμως κάποιοι άλλοι δεν μένουν μόνο σε αυτό.

Οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι έχουν μπει για τα καλά στο εορταστικό κλίμα από τον...Σεπτέμβριο.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνεται μία πολυκατοικία στις Συκιές της Θεσσαλονίκης φωταγωγημένη με πολύχρωμα λαμπάκια, έτοιμη να υποδεχθεί τα χριστούγεννα.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…», ενώ στο background παίζει το κλασικό τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, “All i want for Christmas is you”.

