Αναστάτωση σε πλοίο Πειραιά-Ηρακλείου: Δεν έκανε στάση στη Μήλο λόγω απαγορευτικού

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/9), όταν πλοίο που απέπλευσε από τον Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο δεν πραγματοποίησε την προγραμματισμένη στάση του στη Μήλο, λόγω απαγορευτικού απόπλου.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, το πλοίο έλαβε σήμα περίπου στις 23:30 για απαγορευτικό, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων στο λιμάνι του Αδάμαντα, όπου ήταν προγραμματισμένο να καταπλεύσει γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι συνέχισε κανονικά την πορεία του προς το Ηράκλειο.

Επιβάτες καταγγέλλουν πως δεν έγινε καμία ενημέρωση από τα μεγάφωνα για τη μη πραγματοποίηση της στάσης και αντιλήφθηκαν τι συνέβη μόλις το πλοίο προσπέρασε το νησί. Ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες προς το πλήρωμα, με κάποιους να ζητούν επίμονα να επιστρέψει το πλοίο στη Μήλο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, επιβάτης ακούγεται να διαμαρτύρεται λέγοντας: «Ντροπή σας… το λιμάνι της Μήλου τώρα! Να γυρίσετε το πλοίο πίσω. Τι θα κάνουμε; Ποιο είναι το σχέδιο; Θα πληρώσετε τα καταλύματα στο Ηράκλειο για όλους; Θα μείνουμε πέντε μέρες εκεί;».

Τελικά, όσοι ταξίδευαν για Κρήτη αποβιβάστηκαν και οι υπόλοιποι επιβάτες παρέμειναν στο πλοίο, στις καμπίνες που απελευθερώθηκαν. Τους παραχωρήθηκε διαμονή μέχρι τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), ενώ το απαγορευτικό αναμενόταν να ισχύει έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας.