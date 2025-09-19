Εφιαλτική εμπειρία για οδηγό ταξί στα Χανιά: Ληστεία και εγκατάλειψη σε ερημική τοποθεσία
Μια γυναίκα οδηγός ταξί στα Χανιά έζησε εφιάλτη με μαχαίρι
Μια γυναίκα που εργάζεται ως οδηγός ταξί στα Χανιά έζησε μια εφιαλτική περιπέτεια το μεσημέρι της Τετάρτης. Ένας επιβάτης, με καταγωγή από το εξωτερικό, την υποχρέωσε να οδηγήσει σε απομονωμένη περιοχή, όπου τη λήστεψε και την εγκατέλειψε, αφού πρώτα την ακινητοποίησε.
