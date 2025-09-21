Φωτιά τώρα στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για φωτιά στον Δήμο Παγγαίου
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τη 2η και την 21η ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος συνδράμουν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.
