Φωτιά τώρα στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τη 2η και την 21η ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος συνδράμουν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.