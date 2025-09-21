Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας
Χάρη στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά «ξέσπασε» λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής (21/09) σε δυσπρόσιτη περιοχή στο Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, προκαλώντας ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν μεγάλη και άμεση, αφού για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.
Λόγω του δύσβατου σημείου όπου εκδηλώθηκε το μέτωπο, τη διαφορά έκαναν τα εναέρια μέσα, καταφέρνοντας να θέσουν την εστία υπό έλεγχο μέσα σε μερικές ώρες, όπως μεταδίδει το kavalapost.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η μονομαχία της Λάρισας για τη Super League
16:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΛ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στη Λάρισα
16:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό (εικόνες)
15:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας
15:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
15:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ