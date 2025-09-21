Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας

Φωτιά «ξέσπασε» λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής (21/09) σε δυσπρόσιτη περιοχή στο Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, προκαλώντας ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν μεγάλη και άμεση, αφού για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.

Λόγω του δύσβατου σημείου όπου εκδηλώθηκε το μέτωπο, τη διαφορά έκαναν τα εναέρια μέσα, καταφέρνοντας να θέσουν την εστία υπό έλεγχο μέσα σε μερικές ώρες, όπως μεταδίδει το kavalapost.gr.

