Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»

Καθυστέρηση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον απόπλου του φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Θαλασσίτης», έπειτα από τηλεφωνική καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Πραγματοποιήθηκε αποβίβαση όλων των επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Χίου.

Στο λιμάνι μετέβησαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίο-Πειραια και είχε 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 διαξονικό όχημα.

Διαβάστε επίσης