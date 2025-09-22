Απεργία: Χωρίς ταξί σήμερα η Αθήνα – Μέχρι τι ώρα θα μείνουν ακινητοποιημένα

Σε ισχύ η νέα απεργία των οδηγών ταξί απεργία.

Απεργία: Χωρίς ταξί σήμερα η Αθήνα – Μέχρι τι ώρα θα μείνουν ακινητοποιημένα
Χωρίς ταξί είναι σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η Αττική, καθώς οι αυτοκινητιστές έχουν ξεκινήσει την απεργία των 18 ωρών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η απεργία ξεκίνησε τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και θα λήξει 18 ώρες αργότερα, δηλαδή στις 18:00 το απόγευμα.

Η απεργία έχει στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών του ΣΑΤΑ στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, η οποία θα διεξαχθεί στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Οι αυτοκινητιστές κάνουν λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ αναφέρει:

«Bρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας. Μάλιστα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χθες, σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος «Δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες». «Θα κάνουμε νέες απεργίες, αλλά όχι συνεχόμενα για να μπορέσει να αντέξει ο κλάδος. Όμως, θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν, να είστε σίγουροι» είπε. Ανακοίνωσε επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με στόχο να καταπέσει η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, «με την οποία ανοίγει ο δρόμος της αστικής μεταφοράς και στα ΙΧ με οδηγό». Αποτελεί όπως είπε «ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης
νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί».

Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

  • «Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας
  • Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών
  • Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς
  • Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω ΚΥΑ την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
  • Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση - Φορολογικό - Πειρατεία - Υποκλοπή Μετ. Έργου - Πολυεθνικές μας τελειώνουν.
  • Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο - είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά.

Ή εμείς ή αυτοί.

Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα», καταλήγει η ανακοίνωση.

