Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί
Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων
Απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή, όταν καβγάς μεταξύ δύο οδηγών ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
Ο ένας οδηγός, που βρισκόταν μόνος στο όχημά του, έβγαλε σπρέι πιπεριού και ψέκασε τον άλλο οδηγό, αλλά και το μόλις 8 ετών παιδί του!
Η μητέρα έσπευσε έντρομη και μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ ο πατέρας κατέληξε στο Λαϊκό για τις πρώτες βοήθειες.
Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
