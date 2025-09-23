Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί

Απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή, όταν καβγάς μεταξύ δύο οδηγών ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο ένας οδηγός, που βρισκόταν μόνος στο όχημά του, έβγαλε σπρέι πιπεριού και ψέκασε τον άλλο οδηγό, αλλά και το μόλις 8 ετών παιδί του!

Η μητέρα έσπευσε έντρομη και μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ ο πατέρας κατέληξε στο Λαϊκό για τις πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

