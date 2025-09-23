Χίος: Ξεκίνησε η συγκομιδή της περίφημης μαστίχας – Το δάκρυ του Αιγαίου που έγινε θησαυρός

Η συγκομιδή της μαστίχας γίνεται σταδιακά από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά το λεγόμενο «κέντημα»

Newsbomb

Χίος: Ξεκίνησε η συγκομιδή της περίφημης μαστίχας – Το δάκρυ του Αιγαίου που έγινε θησαυρός
INTIME, φωτογραφία αρχείου.
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Χίο, ξεκίνησε η συγκομιδή της περίφημης μαστίχας, του «λευκού χρυσού» στο νησί.

Η συγκομιδή της μαστίχας πραγματοποιείται σταδιακά από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά το λεγόμενο «κέντημα», δηλαδή το χάραγμα του δέντρου για να «δακρύσει» και να σταθεροποιηθεί η ρητίνη. Πρώτα μαζεύεται η χοντρή μαστίχα από το έδαφος («πίτα») και στη συνέχεια, αυτή που έχει πήξει στα κλαδιά με ειδικά εργαλεία, όπως το τιμητήρι.

Η συλλογή είναι μία κοπιώδης διαδικασία και ύστερα, γίνεται το καθάρισμα της μαστίχας, όπου αφαιρούνται ξένες ύλες με μυτερά μαχαίρια.

Όπως τόνισε ο μαστιχοπαραγωγός και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Δημήτρης Αγκάς, εφέτος ήταν πολύ καλή η χρονιά για τη μαστίχα, ενώ το πρώτο χάραγμα στο δέντρο, δίνει τη μεγαλύτερη σταγόνα και ακολουθούν μελετημένες κοψιές.

«Χρειάζεται εμπειρία χρόνων και τεχνογνωσία για να κάνεις σωστά τη δουλειά και να υπάρξει το αποτέλεσμα που θέλεις, ενώ, κάθε δέντρο δίνει 150 με 200 γραμμάρια μαστίχας», ανέφερε ο μαστιχοπαραγωγός, Γιώργος Βασιλικός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Από την παραδοσιακή της χρήση ως ρητίνη για ιατρικούς λόγους μέχρι την παραγωγή καλλυντικών και τροφίμων, η μαστίχα έχει μεγάλη ζήτηση σε πολλές χώρες του κόσμου.

Η ακατέργαστη μαστίχα χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων, αλλά και για παραδοσιακή χρήση στη μαγειρική ή την ιατρική.

Μαστίχα σε καλλυντικά

Κρέμες προσώπου και σώματος: Η μαστίχα έχει αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε προϊόντα περιποίησης του δέρματος, όπως κρέμες για την ακμή ή προϊόντα αντιγήρανσης.

Σαπούνια και αφρόλουτρα: Τα σαπούνια με μαστίχα προσφέρουν ενυδάτωση και καθαρισμό, ενώ παράλληλα η μυρωδιά τους είναι μοναδική και ευχάριστη.

Σαμπουάν και conditioner: Χρησιμοποιείται επίσης σε προϊόντα περιποίησης των μαλλιών, λόγω των ιδιοτήτων της στην καταπολέμηση της λιπαρότητας και της πιτυρίδας.

Μαστίχα σε προϊόντα διατροφής

Γλυκά και ζαχαρωτά: Η μαστίχα είναι διάσημη στην Ελλάδα για τα παραδοσιακά γλυκά, όπως τα μαστιχόψωμα, μαστίχα σε κουφέτα και μαστίχα σε λικέρ.

Λικέρ Μαστίχας: Το διασημότερο προϊόν με βάση τη μαστίχα είναι το λικέρ Mastiha, που παράγεται στη Χίο. Το λικέρ αυτό έχει ιδιαίτερη γεύση, με γλυκιά και αρωματική επίγευση.

Μαστίχα σε καραμέλες και τσίχλες: Χρησιμοποιείται σε καραμέλες και τσίχλες για να προσφέρει μοναδική γεύση και φρεσκάδα.

Αρωματικά αλάτια και μπαχαρικά: Ορισμένοι παραγωγοί συνδυάζουν τη μαστίχα με αλάτι ή μπαχαρικά.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Η μαστίχα χρησιμοποιείται σε φυσικά φαρμακευτικά σκευάσματα για την καταπολέμηση της γαστρεντερικής δυσφορίας και για την επούλωση πληγών.

Σύμφωνα με επιστήμονες, έχει αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες και χρησιμοποιείται σε προϊόντα για την υγεία του στόματος (όπως στοματικά διαλύματα, οδοντόκρεμες και δισκία).

Πολλές φορές, η μαστίχα χρησιμοποιείται και σε αρώματα υψηλής ποιότητας.

Η μαστίχα χρησιμοποιείται, επιπλέον, στη χημική βιομηχανία, για την παραγωγή κόλλας, βερνικιών και άλλων υλικών λόγω των ρητινικών της ιδιοτήτων.

Η μαστίχα Χίου είναι προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), πράγμα που σημαίνει ότι μόνο η μαστίχα που παράγεται στη Χίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μαστίχα Χίου» και να πωλείται ως τέτοια. Η παραγωγή και η επεξεργασία της μαστίχας από την Χίο είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία της περιοχής και της χώρας γενικότερα.

Ιδιαίτερα η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεγάλες αγορές για τα προϊόντα μαστίχας, λόγω της δημοτικότητας στη ζαχαροπλαστική και τη φαρμακευτική.

Η μαστίχα είναι παραδοσιακά δημοφιλής και σε χώρες όπως η Τουρκία και τον Λίβανο, όπου χρησιμοποιείται για την παρασκευή γλυκών και αρωμάτων.

Ακόμη, κάποια προϊόντα (ιδίως το λικέρ και οι καραμέλες) έχουν μεγάλη ζήτηση στην Αμερική αλλά και την Αυστραλία, εκεί όπου «χτυπά» δυνατά η καρδιά της Ομογένειας, καθώς είναι συνδεδεμένα με την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20ΦΑΡΜΑΚΟ

Παρακεταμόλη: ΕΟΦ - Καμία αλλαγή στις συστάσεις κατά την εγκυμοσύνη

15:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρεμιέρα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League με μακροχρόνια στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

15:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης: Tα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν άλλο να επιδοτούν τις τιμές

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το «1069» δεν επιτρέπεται για όνομα μωρού στις ΗΠΑ: Η λίστα με τα 11 απαγορευμένα

15:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Ντίνος: «Το 7ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν κάτι παραπάνω από αθλητικό γεγονός»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Η «Εφημερίδα των Συντακτών» στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη

15:08ΚΟΣΜΟΣ

«Πόκεμον» μετανάστες συλλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ - «Θα τους πιάσουμε όλους» - Δείτε βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Προκαταρκτική εξέταση για τον ασφυκτικό θάνατο δύο μηνών βρέφους σε ξενοδοχείο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο «δράκο» για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο» - Τι κατέθεσαν τα θύματά του

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του Άρθρου 5 μετά τις παραβιάσεις εναέριου χώρου

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

14:41ΕΘΝΙΚΑ

«Παρμενίων 2025»: Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο «βόμβα» από τους New York Times: Οι κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κατά του πατέρα του Έλον Μασκ

14:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για την ερχόμενη σεζόν

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ξεκίνησε η συγκομιδή της περίφημης μαστίχας – Το δάκρυ του Αιγαίου που έγινε θησαυρός

14:09WHAT THE FACT

Δημοσιεύετε φωτογραφίες των παιδιών σας με emoji; Δεν είναι πλέον ασφαλές - Το AI καραδοκεί

14:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων - Πότε ξεκινά η προπώληση

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του: «Ένιωσα έναν πόνο, τρόμαξα πολύ»

13:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ: Ξέσπασμα Λουτσέσκου - «Τρέλα στα όρια της… παράνοιας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γιος γνωστού επιχειρηματία της πόλης ο 21χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φωταγωγό

14:41ΕΘΝΙΚΑ

«Παρμενίων 2025»: Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη: «Μάντεψε, όλα είναι κλειστά για να περάσεις εσύ» - Το απίστευτο βίντεο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του Άρθρου 5 μετά τις παραβιάσεις εναέριου χώρου

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. θα ελέγξει τους καταυλισμούς των Ρομά - Το σχέδιο με τους πάνοπλους αστυνομικούς του ελληνικού FBI

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί με DNA, δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος - Υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Γιατί Γαλλία - Βρετανία αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο «δράκο» για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο» - Τι κατέθεσαν τα θύματά του

14:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων - Πότε ξεκινά η προπώληση

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε μπροστά στο πλήθος τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ