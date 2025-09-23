Χίος: Ξεκίνησε η συγκομιδή της περίφημης μαστίχας – Το δάκρυ του Αιγαίου που έγινε θησαυρός

Στη Χίο, ξεκίνησε η συγκομιδή της περίφημης μαστίχας, του «λευκού χρυσού» στο νησί.

Η συγκομιδή της μαστίχας πραγματοποιείται σταδιακά από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά το λεγόμενο «κέντημα», δηλαδή το χάραγμα του δέντρου για να «δακρύσει» και να σταθεροποιηθεί η ρητίνη. Πρώτα μαζεύεται η χοντρή μαστίχα από το έδαφος («πίτα») και στη συνέχεια, αυτή που έχει πήξει στα κλαδιά με ειδικά εργαλεία, όπως το τιμητήρι.

Η συλλογή είναι μία κοπιώδης διαδικασία και ύστερα, γίνεται το καθάρισμα της μαστίχας, όπου αφαιρούνται ξένες ύλες με μυτερά μαχαίρια.

Όπως τόνισε ο μαστιχοπαραγωγός και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Δημήτρης Αγκάς, εφέτος ήταν πολύ καλή η χρονιά για τη μαστίχα, ενώ το πρώτο χάραγμα στο δέντρο, δίνει τη μεγαλύτερη σταγόνα και ακολουθούν μελετημένες κοψιές.

«Χρειάζεται εμπειρία χρόνων και τεχνογνωσία για να κάνεις σωστά τη δουλειά και να υπάρξει το αποτέλεσμα που θέλεις, ενώ, κάθε δέντρο δίνει 150 με 200 γραμμάρια μαστίχας», ανέφερε ο μαστιχοπαραγωγός, Γιώργος Βασιλικός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Από την παραδοσιακή της χρήση ως ρητίνη για ιατρικούς λόγους μέχρι την παραγωγή καλλυντικών και τροφίμων, η μαστίχα έχει μεγάλη ζήτηση σε πολλές χώρες του κόσμου.

Η ακατέργαστη μαστίχα χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων, αλλά και για παραδοσιακή χρήση στη μαγειρική ή την ιατρική.

Μαστίχα σε καλλυντικά

Κρέμες προσώπου και σώματος: Η μαστίχα έχει αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε προϊόντα περιποίησης του δέρματος, όπως κρέμες για την ακμή ή προϊόντα αντιγήρανσης.

Σαπούνια και αφρόλουτρα: Τα σαπούνια με μαστίχα προσφέρουν ενυδάτωση και καθαρισμό, ενώ παράλληλα η μυρωδιά τους είναι μοναδική και ευχάριστη.

Σαμπουάν και conditioner: Χρησιμοποιείται επίσης σε προϊόντα περιποίησης των μαλλιών, λόγω των ιδιοτήτων της στην καταπολέμηση της λιπαρότητας και της πιτυρίδας.

Μαστίχα σε προϊόντα διατροφής

Γλυκά και ζαχαρωτά: Η μαστίχα είναι διάσημη στην Ελλάδα για τα παραδοσιακά γλυκά, όπως τα μαστιχόψωμα, μαστίχα σε κουφέτα και μαστίχα σε λικέρ.

Λικέρ Μαστίχας: Το διασημότερο προϊόν με βάση τη μαστίχα είναι το λικέρ Mastiha, που παράγεται στη Χίο. Το λικέρ αυτό έχει ιδιαίτερη γεύση, με γλυκιά και αρωματική επίγευση.

Μαστίχα σε καραμέλες και τσίχλες: Χρησιμοποιείται σε καραμέλες και τσίχλες για να προσφέρει μοναδική γεύση και φρεσκάδα.

Αρωματικά αλάτια και μπαχαρικά: Ορισμένοι παραγωγοί συνδυάζουν τη μαστίχα με αλάτι ή μπαχαρικά.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Η μαστίχα χρησιμοποιείται σε φυσικά φαρμακευτικά σκευάσματα για την καταπολέμηση της γαστρεντερικής δυσφορίας και για την επούλωση πληγών.

Σύμφωνα με επιστήμονες, έχει αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες και χρησιμοποιείται σε προϊόντα για την υγεία του στόματος (όπως στοματικά διαλύματα, οδοντόκρεμες και δισκία).

Πολλές φορές, η μαστίχα χρησιμοποιείται και σε αρώματα υψηλής ποιότητας.

Η μαστίχα χρησιμοποιείται, επιπλέον, στη χημική βιομηχανία, για την παραγωγή κόλλας, βερνικιών και άλλων υλικών λόγω των ρητινικών της ιδιοτήτων.

Η μαστίχα Χίου είναι προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), πράγμα που σημαίνει ότι μόνο η μαστίχα που παράγεται στη Χίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μαστίχα Χίου» και να πωλείται ως τέτοια. Η παραγωγή και η επεξεργασία της μαστίχας από την Χίο είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία της περιοχής και της χώρας γενικότερα.

Ιδιαίτερα η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεγάλες αγορές για τα προϊόντα μαστίχας, λόγω της δημοτικότητας στη ζαχαροπλαστική και τη φαρμακευτική.

Η μαστίχα είναι παραδοσιακά δημοφιλής και σε χώρες όπως η Τουρκία και τον Λίβανο, όπου χρησιμοποιείται για την παρασκευή γλυκών και αρωμάτων.

Ακόμη, κάποια προϊόντα (ιδίως το λικέρ και οι καραμέλες) έχουν μεγάλη ζήτηση στην Αμερική αλλά και την Αυστραλία, εκεί όπου «χτυπά» δυνατά η καρδιά της Ομογένειας, καθώς είναι συνδεδεμένα με την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό.