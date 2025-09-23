Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία στη Σαλαμίνα - Φωτογράφιζαν το ναυτικό οχυρό

Το απόγευμα της Δευτέρας (22/09), λιμενικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο Ρουμάνων για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας ενημερώθηκε την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου για ένα επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας με δύο επιβαίνοντες Ρουμάνους, το οποίο κινούνταν στον διάυλο του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από πλήρωμα περιπολικού του Λιμενικού, διαπιστώθηκε ότι οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου και συνελήφθησαν για παραβίαση του άρθρου 148 του Ποινικού Κώδικα περί κατασκοπείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, το ποσό των 4.700 ευρώ και 400 δολάρια, ενώ το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας για ενδελεχή έλεγχο των ναυτιλιακών εγγράφων του.