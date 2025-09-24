EMA AE – Continental: Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας για Παιδιά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Από το 2012, η εταιρεία στηρίζει αδιάλειπτα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας, απολύτως δωρεάν, τις ανάγκες όλων των οχημάτων του Οργανισμού (επιβατικά, ασθενοφόρα, μικρά λεωφορεία, βαν) σε ελαστικά, ώστε τα παιδιά και οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν ασφαλείς μεταφορές, κατά τις μετακινήσεις τους.

Η Ελλάδα 6η από τις 27 χώρες της ΕΕ, σε θανάτους από τροχαία

Αξίζει να αναφερθεί ότι, με βάση την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Εθνικό Προφίλ Οδικής Ασφάλειας (2024 με στοιχεία του 2021), η Ελλάδα είναι 6η από τις 27 χώρες της ΕΕ, όσον αφορά στους θανάτους από τροχαία, ανά εκατομμύριο κατοίκους και, παράλληλα, παρουσιάζει χειρότερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην οδήγηση με απόσπαση προσοχής και στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον, το 2021, στην Ελλάδα σκοτώθηκαν 624 πολίτες σε τροχαία ατυχήματα και 610 τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ, τα τελευταία 10 χρόνια, οι θάνατοι από τροχαία αυξήθηκαν περισσότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο θανάτων στην ΕΕ.

Ημερίδα μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, για παιδιά που στηρίζει «Το Χαμόγελου του Παιδιού»

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, η EMA AE – Continental ελαστικά διοργάνωσε ακόμη μια ημερίδα μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, για 25 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, που στηρίζει ο Οργανισμός στη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση έγινε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θέρμης, υπό την αιγίδα του Δήμου, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις υποδομές και το προσωπικό του Πάρκου, για τις ανάγκες της εκδήλωσης, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Τα παιδιά εκπαιδεύθηκαν από το έμπειρο εκπαιδευτικό και εγκεκριμένο προσωπικό και έλαβαν ολοκληρωμένη θεωρητική ενημέρωση, σε σήματα και βασικούς κανόνες του Κ.Ο.Κ. Στη συνέχεια, συμμετείχαν, φορώντας πάντα κράνη, σε μια προσομοίωση πραγματικής οδήγησης με ποδήλατα, σε συνθήκες οδικής κυκλοφορίας πόλης, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες. Η διαδρομή που τα παιδιά οδήγησαν ήταν αρκετά απαιτητική, καθώς περιλάμβανε κυκλοφοριακούς κόμβους με διασταυρώσεις, φωτεινούς σηματοδότες, διάφορα εμπόδια και διαβάσεις πεζών!

Η εκπαίδευση ήταν ευγενική προσφορά της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, «ΕΝΟΔΙΑ», η οποία έχει ως κύρια αποστολή την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη στον τομέα της οδικής ασφάλειας και της παροχής πρώτων βοηθειών. Η «ΕΝΟΔΙΑ», σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης, κατά το σχολικό έτος 2025-2026 θα πραγματοποιήσει, για τους περίπου 1.800 μαθητές της Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Τάξης όλων των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου, ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα βιωματικής και εικονικής εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια, με στόχο τον μετασχηματισμό των τοπικών κοινωνιών σε κοινωνίες υπεύθυνων πολιτών, που διαθέτουν αλληλεγγύη, σεβασμό στο Περιβάλλον και εμπεριστατωμένη γνώση των κανόνων της κινητικότητας, ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Η ημέρα έκλεισε με προσφορά γεύματος και δώρων στα παιδιά του Χαμόγελου.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, κ. Στυλιανός Αποστόλου δήλωσε στο τέλος της εκδήλωσης: «Με ιδιαίτερη χαρά το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θέρμης άνοιξε σήμερα τις πόρτες του σε παιδιά που στηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού. Τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως της EMA Α.Ε. – Continental, ενισχύουν τον βασικό σκοπό του πάρκου: να διδάσκουμε βιωματικά τους μικρούς μας δημότες την αξία των κανόνων οδικής συμπεριφοράς. Η κυκλοφοριακή αγωγή δεν αφορά μόνο την τήρηση του Κ.Ο.Κ., αλλά καλλιεργεί και μια ευρύτερη κοινωνική στάση ευθύνης και σεβασμού για τον συνάνθρωπο. Ελπίδα μας είναι μέσα από τέτοιες εμπειρίες να δημιουργούμε την επόμενη γενιά οδηγών και πολιτών, με περισσότερη υπευθυνότητα και λιγότερα αρνητικά πρότυπα από αυτά που, δυστυχώς, συναντούν σήμερα στους δρόμους».

Ο Δ/ντής Marketing της ΕΜΑ Α.Ε., κ. Γιώργος Κουταλιέρης δήλωσε, με τη σειρά του, στο τέλος της εκδήλωσης: «Η Continental, παραμένοντας αφοσιωμένη στην ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων κινητικότητας, δίνει έμφαση τόσο στην ασφάλεια των μετακινήσεων όσο και στη στήριξη της κοινωνίας. Σήμερα, με ενθουσιασμό, υποδεχθήκαμε για ακόμη μια φορά, τα παιδιά του Χαμόγελου στη Θεσσαλονίκη, για να διασκεδάσουμε αλλά και για να ξεκινήσουμε, από μικρή ηλικία, να μαθαίνουμε, στην πράξη, και όχι απομνημονεύοντας θεωρητικές πληροφορίες, τη σημασία της σωστής συμπεριφοράς στο τιμόνι του αυτοκινήτου αλλά και της ιδανικής χρήσης των δρόμων από άλλη θέση, όπως αυτή του πεζού, του μοτοσυκλετιστή ή του ποδηλάτη. Μόνο έτσι, κατά την ενηλικίωση τους, παιδιά και έφηβοι θα

γίνουν υπεύθυνοι οδηγοί-πολίτες και θα συμβάλλουν στη εξάλειψη της μάστιγας των οδικών ατυχημάτων. Στην EMA A.E.- Continental ελαστικά, δεσμευόμαστε ότι η σημερινή μας πρωτοβουλία θα έχει συνέχεια και συνέπεια».

Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η 4η φορά που η EMA AΕ - Continental ελαστικά αναλαμβάνει μια τέτοια πρωτοβουλία για τα παιδιά του Χαμόγελου, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.