Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

Σε δωρεά ύψους 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Λέρου προχώρησε ο Τούρκος επιχειρηματίας Ali Sabanci, ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines, που το καλοκαίρι του 2023 ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα με την οικογένειά του όταν το ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν έπεσε πάνω σε βράχια με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η δωρεά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Νοσοκομείου Λέρου (ΚΘΛ) έγινε αποδεκτή και αναμένεται να καλύψει την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού χειρουργείου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Λέρου.

«Ευγνωμοσύνη» για τη νύχτα που σώθηκε μια ζωή

Ο κ. Sabanci εξέφρασε παράλληλα την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου για την κρίσιμη συμβολή τους εκείνη τη δύσκολη νύχτα οι οποίοι έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή κατά τις πρώτες ώρες του ατυχήματος.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον χειρουργό κ. Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως αναφέρεται, έδωσε «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά

Μέσω του καλού φίλου του νησιού, Mehmet Baser, διευθετήθηκαν σήμερα στο γραφείο του Διοικητή του ΚΘΛ κ. Σταμάτη Καρδάση και τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα, ώστε η δωρεά να υλοποιηθεί άμεσα και να προχωρήσουν οι σχετικές προμήθειες. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης αναμένεται να υπερβεί τις 115.000 ευρώ.

Σε καλή κατάσταση η υγεία της οικογένειας

Ο επιχειρηματίας και τα μέλη της οικογένειάς του αναρρώνουν και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας βιώσει μια τραυματική εμπειρία που, όπως τονίζουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Sabanci αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη που έλαβε από το ιατρικό προσωπικό και το Νοσοκομείο του νησιού.

Με πληροφορίες από lerosnews.gr

