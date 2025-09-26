Αλί Σαμπάντζι: Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με τη Ντογάν

Η ιστορία του ιδιοκτήτη της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Pegasus, το ατύχημα που παρ’ ολίγον να του στερήσει τη ζωή ανοιχτά της Λέρου και το ακριβότερο διαζύγιο στην ιστορία της Τουρκίας με τη Βουσλάτ Ντογάν, πρώην σύζυγό του και κόρη του εκδότη της εφημερίδας Hürriyet

Γιάννης Νικηφοράκης

Αλί Σαμπάντζι: Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με τη Ντογάν
Στο επίκεντρο βρίσκονται ξανά ο Τούρκος δισεκατομμυριούχος, Αλί Σαμπάντζι και η γυναίκα του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπάντζι, μετά τη δωρεά ύψους 115.000€ που έκαναν στο νοσοκομείο της Λέρου, δύο χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν με την οικογένειά τους (Αύγουστος του 2023) πλέοντας από τους Λειψούς προς την Λέρο, όταν το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν, έπεσε πάνω σε βράχια, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό των δύο.

Τα δύο παιδιά τους είχαν προλάβει την τελευταία στιγμή να εγκαταλείψουν το σκάφος τύπου tender (το βοηθητικό φουσκωτό της θαλαμηγού τους) και να γλυτώσουν.

Ο Αλί Σαμπάντζι, επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της Pegasus Airlines ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον χειρουργό, Γεώργιο Κρασονικολάκη, ο οποίος τον λέγεται ότι επανέφερε τρεις φορές στη ζωή εκείνο το βράδυ, ενώ, πληροφορίες από το νησί αναφέρουν πως σύμβουλοι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφωνούσαν τακτικά στο υπουργείο Εξωτερικών και το πρωθυπουργικό γραφείο στην Αθήνα προκειμένου να ενημερώνονται για την κατάσταση της υγείας του ζευγαριού, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την επιθυμία τους για την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη στους δύο σοβαρά τραυματίες.

Ali Sabanci, Recep Tayyip Erdogan.

Ακόμη, περίπου σαν αστικός μύθος στη Λέρο λέγεται ότι τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας μετά το ναυτικό ατύχημα κι αφού ο Σαμπάντζι δεν μπορούσε να μετακινηθεί προς άλλο νοσοκομείο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του, σχεδόν incognito έφτασαν στο ελληνικό νησί της Δωδεκανήσου δύο Τούρκοι γιατροί για να συνδράμουν στην προσπάθεια των Ελλήνων συναδέλφων τους, στο νοσοκομείο.

Ο Τούρκος δισεκατομμυριούχος δεν ξέχασε ποτέ τη γενναία μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή τη νύχτα που αντίκρισε τον θάνατο και προέβη στη γενναιόδωρη δωρεά προς το νοσοκομείο Λέρου.

Παραμένοντας στο «σήμερα», ο τουρκικός Τύπος μεταδίδει ότι ένα από τα ισχυρότερα ανδρόγυνα της γείτονος χώρας, ο Αλί Σαμπάντζι και η Βουσλάτ Ντογάν, αποφάσισαν να τραβήξουν δρόμους χωριστούς.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει επισήμως λόγω σοβαρής διαφωνίας ως προς το ύψος της αποζημίωσης.

Το «χρυσό» διαζύγιο με την κληρονόμο της δυναστείας Ντογάν

Η Βουσλάτ Ντογάν φέρεται να ζήτησε 5 δισ. τουρκικές λίρες (περίπου 200 εκατ. ευρώ) ως αποζημίωση από τον άνδρα της, σύμφωνα με την εφημερίδα Günaydın.

Το ποσό προκάλεσε αίσθηση και έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να αναφέρονται ακόμη και στη… μεταγραφή του Βίκτορ Οσιμέν στη Γαλατάσαραϊ.

Το ατύχημα στη Λέρο, έπειτα από το οποίο λέγεται ότι η υγεία της Ντογάν δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως, φέρεται να επιδείνωσε τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ τους και σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γυναίκα θέλει να δώσει «ένα μάθημα» στον άνδρα της. «Όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και οικονομικό», επισημαίνεταιστο δημοσίευμα της εφημερίδας Günaydın.

Η Βουσλάτ Ντογάν είναι κόρη του επιφανούς επιχειρηματία, Αϊντίν Ντογάν.

Ο Ντογάν υπήρξε επί δεκαετίες ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες στην Τουρκία μέσω του ομίλου του, Doğan Holding και ειδικότερα της θυγατρικής του, Doğan Yayın Holding. Διέθετε τις εφημερίδες: Hürriyet, Milliyet, Posta και την αθλητική Fanatik.

Ωστόσο, από το 2018 και ύστερα, η εταιρεία πούλησε όλο το μέρος του μιντιακού του χαρτοφυλακίου στον όμιλο Demirören, ο οποίος πλέον ελέγχει τις περισσότερες από τις εφημερίδες και τα Μέσα που κάποτε ανήκαν στον Ντογάν.

Με αυτόν τον γάμο, ενώθηκαν δύο από τις ισχυρότερες οικογένειες της Τουρκίας και τώρα, ίσως, γίνεται λόγος για το ακριβότερο διαζύγιο στη χώρα.

