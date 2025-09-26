Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

Σε μία επεισοδιακή σύλληψη καλλιεργητή χασισοφυτείας προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας το πρωί της Πέμπτης (25/9) σε δυσπρόσιτη αγροτική - δασική περιοχή στην Τραγάνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο χώρος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και το πρωί της Πέμπτης, προσέγγισε το σημείο ένας 36χρονος με μοτοσυκλέτα προκειμένου να περιποιηθεί τα φυτά. Τότε εμφανίσθηκαν μπροστά του οι αστυνομικοί, όμως παρά το γεγονός ότι δεν είχε διέξοδο διαφυγής, επιχείρησε να το σκάσει πεζός.

Ο ίδιος προσπάθησε να επιτεθεί στους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο οι τελευταίοι τον ακινητοποίησαν περνώντας του χειροπέδες.

Ακολούθως, προέβησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση των δενδρυλλίων, ύψους από 1,7 έως 3,4 μέτρων. Όπως διαπιστώθηκε η άρδευση της φυτείας γινόταν από γειτνιάζον ρέμα, ενώ στο εσωτερικό της βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν καλλιεργητικά εργαλεία (τσάπα και φτυάρι), σακούλα με λίπασμα, λάστιχο ποτίσματος και πλαστικά δοχεία νερού.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μικρό χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ στη μοτοσικλέτα, έφερε και ένα μαχαίρι το οποίο ομοίως κατασχέθηκε.

Ο 36χρονος προσπάθησε να αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τις έρευνες των αστυνομικών της Δίωξης που έφτασαν στο σπίτι του σε κοντινό χωριό της Βοιωτίας.

Σε νομότυπη έρευνα λοιπόν που πραγματοποιήθηκε ακολούθως εκεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 12 κιλών και 750 γραμμαρίων (χωρισμένη σε 3 νάιλον σακούλες), αλλά και κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας, το οποίο αποτελούνταν από 6 κάμερες, κεντρική μονάδα υπολογιστή, οθόνη και ρούτερ.

Επιπλέον είχε και δύο φορητούς πομποδέκτες (ασύρματους), με τους οποίους άκουγε την συχνότητα της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί τέλος κατάσχεσαν και 9 κυνηγετικά φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, καθώς και τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία έκανε τη διαδρομή από το σπίτι του στη φυτεία.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Διαβάστε επίσης