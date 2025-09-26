Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

Ο ίδιος προσπάθησε να επιτεθεί στους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο οι τελευταίοι τον ακινητοποίησαν περνώντας του χειροπέδες

Newsbomb

Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία επεισοδιακή σύλληψη καλλιεργητή χασισοφυτείας προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας το πρωί της Πέμπτης (25/9) σε δυσπρόσιτη αγροτική - δασική περιοχή στην Τραγάνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο χώρος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και το πρωί της Πέμπτης, προσέγγισε το σημείο ένας 36χρονος με μοτοσυκλέτα προκειμένου να περιποιηθεί τα φυτά. Τότε εμφανίσθηκαν μπροστά του οι αστυνομικοί, όμως παρά το γεγονός ότι δεν είχε διέξοδο διαφυγής, επιχείρησε να το σκάσει πεζός.

χασίς

Ο ίδιος προσπάθησε να επιτεθεί στους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο οι τελευταίοι τον ακινητοποίησαν περνώντας του χειροπέδες.

Ακολούθως, προέβησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση των δενδρυλλίων, ύψους από 1,7 έως 3,4 μέτρων. Όπως διαπιστώθηκε η άρδευση της φυτείας γινόταν από γειτνιάζον ρέμα, ενώ στο εσωτερικό της βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν καλλιεργητικά εργαλεία (τσάπα και φτυάρι), σακούλα με λίπασμα, λάστιχο ποτίσματος και πλαστικά δοχεία νερού.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μικρό χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ στη μοτοσικλέτα, έφερε και ένα μαχαίρι το οποίο ομοίως κατασχέθηκε.

λαμία-χασίς

Ο 36χρονος προσπάθησε να αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τις έρευνες των αστυνομικών της Δίωξης που έφτασαν στο σπίτι του σε κοντινό χωριό της Βοιωτίας.

Σε νομότυπη έρευνα λοιπόν που πραγματοποιήθηκε ακολούθως εκεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 12 κιλών και 750 γραμμαρίων (χωρισμένη σε 3 νάιλον σακούλες), αλλά και κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας, το οποίο αποτελούνταν από 6 κάμερες, κεντρική μονάδα υπολογιστή, οθόνη και ρούτερ.

κάνναβη

Επιπλέον είχε και δύο φορητούς πομποδέκτες (ασύρματους), με τους οποίους άκουγε την συχνότητα της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί τέλος κατάσχεσαν και 9 κυνηγετικά φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, καθώς και τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία έκανε τη διαδρομή από το σπίτι του στη φυτεία.

λαμία

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:59ΚΟΣΜΟΣ

Κίρα Νάιτλι: «Σφράγισε» το τέλος της από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» - «Χαρούμενη που υπήρξα μέρος αυτής της εμπειρίας»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μία σπάνια εξομολόγηση για την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του - «Το να ξεπερνάς αυτές τις στιγμές είναι που μας διαμορφώνει»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – Δείτε εικόνες

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro - Ο Τραμπ χλευάζει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Ξέρει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον για τις νοθευμένες εκλογές»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Στον τελικό ο Προμηθέας, απέκλεισε την ΑΕΚ

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αποσύρει την προσπάθεια επιβολής αυστηρών κανόνων για το ντονέρ κεμπάπ στην ΕΕ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκη: Ο στατικός ηλεκτρισμός «χτυπά» επισκέπτες και τουρίστες στον σταθμό Βενιζέλου

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο βράδυ

18:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Τραμπ διευκολύνει με διάταγμα τη συμφωνία πώλησης του TikTok - Στα 14 δισ. δολάρια η αξία του

18:48LIFESTYLE

Βρίσκουν τη θέση τους στη βραδινή ζώνη – Τι ώρα θα προβάλλονται πλέον οι σειρές

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Σε πλήρη παράταξη το… τρομακτικό «πράσινο» ρόστερ

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Politico - Σχέδιο «μαμούθ» της ΕΕ: 140 δισ. ευρώ για την Ουκρανία από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια

18:36LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Άννα ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος από τους βιαστές της

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα – Το Reuters αποδομεί τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του» - Μαζικές αποχωρήσεις όταν ανέβηκε στο βήμα

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Σε πλήρη παράταξη το… τρομακτικό «πράσινο» ρόστερ

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:48LIFESTYLE

Βρίσκουν τη θέση τους στη βραδινή ζώνη – Τι ώρα θα προβάλλονται πλέον οι σειρές

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης πιάστηκε σε LIVE μετάδοση – «Τι κάνεις στο σπίτι μου;»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μία σπάνια εξομολόγηση για την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του - «Το να ξεπερνάς αυτές τις στιγμές είναι που μας διαμορφώνει»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – Δείτε εικόνες

18:36LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Άννα ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος από τους βιαστές της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ