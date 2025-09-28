«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

Σε μάστιγα για τα βόρεια προάστια έχουν εξελιχθεί συμμορίες Ρομά που λυμαίνονται την περιοχή. Kάτοικοι καταγγέλλουν συνεχείς επιθέσεις, οι οποίες δρουν απροκάλυπτα ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι κάτοικοι αναφέρουν περιστατικά κλοπών και επιθέσεων, με πολλούς να νιώθουν ότι δεν υπάρχει προστασία.

Επιθέσεις μέρα μεσημέρι

«Έκανα μια βόλτα και ξαφνικά ήρθαν δύο άτομα με μηχανή κρατώντας κατσαβίδι», περιγράφει κάτοικος των βορείων προαστίων. «Είχαν μπει στο σπίτι μου, πήραν τα χρυσαφικά, ό,τι πολύτιμο βρήκαν. Χρήματα δεν υπήρχαν».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, συμμορίες Ρομά δεν διστάζουν να επιτεθούν ακόμη και μέρα μεσημέρι. «Ο φίλος μου τρόμαξε και τους έδωσε το κινητό του», λέει νεαρός που δέχτηκε επίθεση.

Περίοικοι καταγγέλλουν ότι βλέπουν συνεχώς ομάδες Ρομά να κινούνται στην περιοχή και να μπαίνουν σε καταστήματα. «Έχουν μπει σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ και έχουν κλέψει», σημειώνουν. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανασφάλεια στους κατοίκους που δηλώνουν ότι δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση επίθεσης.

Ανήλικοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν το βράδυ

Μαθητές που μένουν στα βόρεια προάστια μιλούν για τον φόβο τους να βγουν το βράδυ. «Είτε εγώ είτε φίλοι μου έχουμε δεχθεί επίθεση», αναφέρει ένας 16χρονος. «Εδώ στην Κηφισιά συμβαίνουν πολλά, με παιδιά της ηλικίας μου ή και μεγαλύτερα».

Άλλοι προσθέτουν: «Είδα παιδιά να δέχονται επίθεση, να τους χτυπούν και να τους παίρνουν τα κινητά». Οι γονείς αναγκάζονται να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τις βραδινές εξόδους, καθώς οι ίδιοι αισθάνονται ανασφαλείς.

Το αίσθημα φόβου είναι έντονο ακόμη και στα σχολεία. «Σε περιστατικό μπούλινγκ μπροστά μου, χτύπησαν ένα παιδί. Αυτό με φόβισε», τονίζει μαθήτρια.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι οι συμμορίες καταφέρνουν να ξεφεύγουν από τα μπλόκα της αστυνομίας, μετατρέποντας την καθημερινότητά τους σε εφιάλτη. Ζητούν περισσότερη προστασία και ουσιαστική παρέμβαση ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές τους.

