Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Προκλήσεις και αγκάθια μετά τη Νέα Υόρκη

Ελεύθερος Τύπος: Παγώνουν οι αλλαγές στα όρια ηλικίας

Η Καθημερινή: Σε κενό αέρος τα ελληνοτουρκικά

Το Βήμα: Ο Τραμπ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ για λόγους ασφαλείας

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός, να επιστρέψουν στην κορυφή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

07:05LIFESTYLE

H Τόνια Μαράκη στο Newsbomb.gr: «Η τηλεόραση έχει γοητεία»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραγδαία η ανάπτυξη του IRIS: Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οι πολίτες που το χρησιμοποιούν

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωπα με χιλιάδες παράνομες παγίδες τα χταπόδια στις ελληνικές θάλασσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πάτρας: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους

06:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρία Κάλλας: Το πρώτο γλυπτό που γεννήθηκε από τη φωνή της κοσμεί την Όπερα του Ντουμπάι - Ο Νίκος Φλώρος μιλάει στο Newsbomb

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες κλειστά ακίνητα «ξεκλειδώνουν» - Απώτερος σκοπός η κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επικεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουάη: Συνελήφθη ιερέας - Ήταν καταζητούμενος για 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

06:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις εν μέσω έντασης με τις ΗΠΑ

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν υπάρχει εναλλακτική από τη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου

