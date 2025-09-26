«Ξέσπασε» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (26/09).
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «Ξέσπασε» κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις, επικρατώντας 4-1 και έγινε «Panatha Λατρεία».
Αντίθετα, «Οργή Μέντι» στον Ολυμπιακό, για την εικόνα στο ματς του Κυπέλλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ ο Καλοσκάμης παραδέχθηκε «Ανατρίχιασα» για την αποθέωση που δέχθηκε από τους οπαδούς της ΑΕΚ.
