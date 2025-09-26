Κόντης: «Αυτή η νίκη θα μας απελευθερώσει»

Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον Χρήστο Κόντη σε ρόλο προπονητή και «μυθική» νίκη 4-1 στη Βέρνη για το Europa League. Ο Έλληνας τεχνικός δεν έκρυβε τη χαρά του, ενώ ξεκαθάρισε πως η εμφάνιση και το αποτέλεσμα μπορεί να απελευθερώσει την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Κόντη:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Κάνανε μια συγκλονιστική προσπάθεια τα παιδιά, στο αμυντικό αλλά και στο επιθετικό κομμάτι, έβγαλαν συνεργασίες σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα που σίγουρα κατά διαστήματα πιεστήκαμε, αλλά καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε. Η ομάδα ακολούθησε το πλάνο και νομίζω νικήσαμε δικαιότατα.

Αυτό που θα δώσει η νίκη είναι αυτή η αυτοπεποίθηση που οι παίκτες χρειαζόντουσαν, σε βαθμό που νομίζω θα τους απελευθερώσει γιατί καμιά φορά τα παιδιά είναι βαριά τα πόδια τους. Πιστεύω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι αξίζουν πολλά, έχουν ταλέντο, αν είμαστε ομάδα και όλοι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά».

Για το Ευρωπαϊκό ντεμπούτο του: «Νομίζω το χαμόγελο μου τα λέει όλα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αλλά όπως έχω ξαναπεί οι αρετές του προπονητή, φαίνονται από αυτές των παικτών και αν αυτοί βγάζουν αυτό που πρέπει, εγώ είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο».