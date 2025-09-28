Φωτιά σε παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (28/09) σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα, η οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Ισχυρές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο, απομακρύνθηκαν άτομα μέσω κλιμακοστασίου.

Άστεγοι που βρίσκονταν μέσα στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο απεγκλωβίστηκαν από το κτήριο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.