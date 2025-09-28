Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτση για τα Τέμπη – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τους συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και ειδικά στον Πάνο Ρούτσι που συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα την Κυριακή.

Περίπου στις 6 το απόγευμα ο κόσμος είχε κατακλείσει το Σύνταγμα, μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου παραμένει επί 14 ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας να γίνει εκταφή, ταυτοποίηση και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Κόσμος όλων των ηλικιών εκφράζει αλληλεγγύη και συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι αλλά και σε όλους τους συγγενείς θυμάτων που βρίσκονται μαζί του το απόγευμα της Κυριακής στο Σύνταγμα.

Λόγω της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, η Τροχαία εφαρμόζει ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αμαλίας και τους γύρω δρόμους.