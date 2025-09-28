Τραγικό τροχαίο στις Ροβιές Εύβοιας -Έπεσαν με το ΙΧ στον γκρεμό, ένας νεκρός κι ένας πολυτραυματίας

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στη Βόρεια Εύβοια, όταν ένα τροχαίο ατύχημα πήρε διαστάσεις θρίλερ.

Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην επαρχιακή οδό που συνδέει τις Ροβιές με τη Λίμνη και τον Βουτά Ιστιαίας. Το όχημα κατέληξε εκτός οδοστρώματος, πέφτοντας σε ένα απόκρημνο σημείο, με το βάθος να ξεπερνά τα εκατό μέτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Ο ένας από τους δύο κατόρθωσε να καλέσει σε βοήθεια με το 112 και στο σημείο κατέφθασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δυστυχώς ο ένας εκ των δύο επιβατών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ ο δεύτερος είναι πολυτραυματίας και μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.