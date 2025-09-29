Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας(φωτό), στην οδό Πατησίων και στο κέντρο της Αθήνας, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI)

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται:

στην Λεωφόρο Κηφισού (στα δύο ρεύματα),

στην Λεωφόρο Αθηνών

στην Λεωφόρο Κηφισίας,

στην Λεωφόρο Μεσογείων,

στην Λεωφόρο Σχιστού-Σκαραμαγκά

στην Βασιλέως Κωνσταντίνου (άνοδος)

στην Λεωφόρο Συγγρού (άνοδος)

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις επικρατούν:

στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Φυλής έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/Qe9BCnffU5 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 29, 2025

