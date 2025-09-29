Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αττικής
Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται:
- στην Λεωφόρο Κηφισού (στα δύο ρεύματα),
- στην Λεωφόρο Αθηνών
- στην Λεωφόρο Κηφισίας,
- στην Λεωφόρο Μεσογείων,
- στην Λεωφόρο Σχιστού-Σκαραμαγκά
- στην Βασιλέως Κωνσταντίνου (άνοδος)
- στην Λεωφόρο Συγγρού (άνοδος)
Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις επικρατούν:
- στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας
- στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Φυλής έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας
