Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αττικής

Newsbomb

Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας(φωτό), στην οδό Πατησίων και στο κέντρο της Αθήνας, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI)

Αρχείο Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται:

  • στην Λεωφόρο Κηφισού (στα δύο ρεύματα),
  • στην Λεωφόρο Αθηνών
  • στην Λεωφόρο Κηφισίας,
  • στην Λεωφόρο Μεσογείων,
  • στην Λεωφόρο Σχιστού-Σκαραμαγκά
  • στην Βασιλέως Κωνσταντίνου (άνοδος)
  • στην Λεωφόρο Συγγρού (άνοδος)
κίνηση

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις επικρατούν:

  • στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας
  • στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Φυλής έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:25ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Χτύπησε μέχρι και σωλήνα φυσικού αερίου, ήταν τρομακτικό», λέει κάτοικος

09:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr από το σημείο του τροχαίου

09:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μαγεία» και «Αρχηγάρα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ομαδικός βιασμός 30χρονης σε εκκλησία - Ψαχνούν από τις κάμερες τους δράστες

08:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγούσε μεθυσμένος ή όχι; Η θέση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία σε λίγες ημέρες - Προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα ο Μαρουσάκης

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Μίσιγκαν: Ποιος είναι ο μακελάρης στην εκκλησία των Μορμόνων - Βετεράνος του Ιράκ που υπέφερε από μετατραυματικό στρες

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι παράδειγμα προς αποφυγήν» - Όσα δήλωνε λίγο καιρό πριν το τροχαίο

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για την ΕΕ: Η οικολογική καταστροφή θέτει σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και την οικονομία

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Aπαγορεύει όλες τις πτήσεις πολιτικών drones ενόψει της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: «Αυτή είναι η τύχη του κοριτσιού» - Ερευνητής δίνει τη δική του απάντηση

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής MI5: «Η Βρετανία μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία»

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό - Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αθήνα

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Suzuki Jimny γίνεται πιο... σκληροτράχηλο από ποτέ

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Γεράκι Νέας Ζηλανδίας: Ψηφίστηκε «πτηνό της χρονιάς» το απειλούμενο αρπακτικό - «Τρέχει» με 200 χλμ/ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

08:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγούσε μεθυσμένος ή όχι; Η θέση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr από το σημείο του τροχαίου

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: «Αυτή είναι η τύχη του κοριτσιού» - Ερευνητής δίνει τη δική του απάντηση

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το κρητικό γλέντι στο κρατητήριο: Όλο το χρονικό του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη - Πώς χτύπησε και παράτησε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

06:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές - Στο 51% το ακριβές ποσοστό τους

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ομαδικός βιασμός 30χρονης σε εκκλησία - Ψαχνούν από τις κάμερες τους δράστες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι παράδειγμα προς αποφυγήν» - Όσα δήλωνε λίγο καιρό πριν το τροχαίο

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα, η Revolut και τα … ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία και προκλήσεις Βακάκη, τα περίεργα με το fund και Τα άυλα στοιχεία της Logismos

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ