Καιρός αύριο: Βροχές σε Αττική, Μακεδονία και Εύβοια – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

Σχεδόν αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο Τρίτη (30/9) η ΕΜΥ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 23 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

