Νάξος: Ο Δήμος κάνει πίσω στο ζήτημα της περίφραξης στην Πορτάρα μετά το περιστατικό με τουρίστα

Σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, τονίζεται ότι ο Δήμος Νάξου παραιτείται οριστικά από την αίτηση για απομάκρυνση της περίφραξης στην Πορτάρα, που είχε τοποθετηθεί μετά το περιστατικό με τουρίστα ο οποίος σήκωσε μάρμαρο εντός του αρχαιολογικού χώρου.

Αρχικά, σημειώνεται πως «στις 29/09/2025, επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Νάξου, η αίτηση του Δημάρχου Νάξου κατά του Υπουργείου Πολιτισμού, με αίτημα την άμεση απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης του Μνημείου του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια της Νάξου.

Ωστόσο, ο Δήμος Νάξου δήλωσε στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου, ότι παραιτείται από την αίτησή του, με αποτέλεσμα να καταργηθεί η δίκη, χωρίς να εκδοθεί η –προφανώς απορριπτική σε βάρος του Δήμου– δικαστική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι, εξαιτίας περιστατικού παραβατικής συμπεριφοράς επισκέπτη, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων τοποθέτησε πρόχειρη περίφραξη του μνημείου για το διάστημα από την 29η Ιουλίου 2025, οπότε και συνέβη το περιστατικό, έως και την 27η Σεπτεμβρίου 2025, οπότε θα εγκαθίστατο η οριστική περίφραξη, κατόπιν εκπόνησης της σχετικής μελέτης, της έγκρισής της από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και της αντίστοιχης πίστωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η Εφορεία Κυκλάδων είχε εξαρχής ενημερώσει τον Δήμο Νάξου, ότι η τοποθέτηση πρόχειρης περίφραξης, για το ως άνω προσωρινό διάστημα, ήταν ενέργεια υποχρεωτική εκ του νόμου 4858/2021, από τους υπηρετούντες υπαλλήλους, ενώ, τυχόν, παράλειψή της θα επέφερε ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος τους.

Εντούτοις, ο Δήμαρχος, με προσωπική του επιλογή, και χωρίς έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, προκάλεσε τη σύλληψη των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων, την προσαγωγή τους στο αστυνομικό τμήμα και τη δακτυλοσκόπησή τους, ως υποδίκων παραβατών, γεγονός που έλαβε ευρεία δημοσιότητα».

«Επιπλέον, ο Δήμαρχος ζήτησε από το Δικαστήριο να διατάξει την απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης, άμεσα πριν την 27η Σεπτεμβρίου 2025, όπως είχε προγραμματίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και συνεπώς, να αφήσει το μνημείο, χωρίς καμία απολύτως οριοθέτηση και προστασία, έως τότε.

Και αυτό, παρότι είχε ήδη λάβει χώρα και δεύτερο παραβατικό περιστατικό, τη νύχτα της 11ης προς 12η Αυγούστου 2025. Με τη σημερινή του παραίτηση, ο Δήμος απέτρεψε το να εκδοθεί δικαστική κρίση επί του αιτήματός του, προκαλώντας του την υποχρεωτική κατάργηση της δίκης.

Προς αποφυγή επανάληψης ανακριβών δηλώσεων, εκ μέρους του Δήμου, στις οποίες είχε προβεί, την 20ή Αυγούστου 2025, οπότε είχε εκδοθεί η προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου, επισημαίνεται –και τεκμηριώνεται εξ εγγράφων– ότι η ημερομηνία της 29ης Ιουλίου 2025, προς αντικατάσταση της προσωρινής περίφραξης από την οριστική, δεν ζητήθηκε από το Δήμο Νάξου, ούτε επιβλήθηκε από το Δικαστήριο στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Αντίθετα, ήταν η ημερομηνία την οποία είχε εξαρχής αποφασίσει το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού και την είχε εγγράφως γνωστοποιήσει –δυνάμει του από 17/08/2025 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων– προγενέστερου της από 20/08/2025 προσωρινής διαταγής.

Τέλος, σημειώνεται ότι ήδη από την 26η Σεπτεμβρίου 2025, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ολοκλήρωσε το έργο της μόνιμης περίφραξης, όπως εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε το έργο, όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί εξαρχής, αφού όμως έλαβαν χώρα ασύγγνωστες συλλήψεις στελεχών της αρχαιολογικής υπηρεσίες, άσκοπες αντιδικίες και περιττές ενέργειες, οι οποίες διατάραξαν τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με τη Δημοτική Αρχή της Νάξου», επισημαίνεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 29 Ιουλίου 2025, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό παραβίασης του αρχαιολογικού χώρου του Ναού του Απόλλωνα (γνωστός ως Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια της Νάξου.

Τουρίστας ανέβηκε σε αρχιτεκτονικό μέλος του μνημείου και προσπάθησε να μετακινήσει τμήμα μαρμάρου, πράξη που όχι μόνο παραβιάζει την ισχύουσα αρχαιολογική νομοθεσία, αλλά εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους για τη διατήρηση του μνημείου. Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες και έγινε άμεσα αντιληπτό από τις τοπικές Αρχές και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Σε απάντηση του περιστατικού, οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες έλαβαν άμεσα μέτρα προστασίας, τοποθετώντας προσωρινή μεταλλική περίφραξη γύρω από το μνημείο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να αποτραπούν ανάλογες παραβάσεις, καθώς το μνημείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς και τουριστικούς προορισμούς της Νάξου.

Η περίφραξη χαρακτηρίστηκε προσωρινή και ελαφρού τύπου, με πρόβλεψη να παραμείνει σε ισχύ έως ότου αντικατασταθεί από πιο κατάλληλη και μόνιμη κατασκευή, έπειτα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.