Ζάκυνθος: «Καμπανάκι» Λέκκα για κατολισθήσεις - «Σε περιοχή μεγάλων ρηγμάτων ο σεισμός»

Δυνατή σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/10) στην Ζάκυνθο, με επίκεντρο στα 12 χιλιόμετρα Δυτικά- Νοτιοδυτικά του Κεριού και εστιακό βάθος 17,9 χλμ.

Λέκκας: «Απαιτείται προσοχή για τον κίνδυνο κατολισθήσεων»

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» για το νέο σεισμό στη Ζάκυνθο, επιβεβαίωσε ότι η δυτική περιοχή του νησιού έχει υψηλή σεισμικότητα και μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν ισχυρές δονήσεις. Ήδη, ισχύει απαγόρευση προσέγγισης για τις απότομες δυτικές παραλίες όπως το Ναυάγιο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσοχή για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

