Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια
Η γυναίκα εκτελούσε εργασίες καθαρισμού των παραθύρων όταν για άγνωστη αιτία έπεσε από το μπαλκόνι στην πρασιά της πολυκατοικίας
Την τελευταία της πνοή άφησε 48χρονη γυναίκα που το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Σερίφου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εκτελούσε εργασίες καθαρισμού των παραθύρων όταν για άγνωστη αιτία έπεσε από το μπαλκόνι στην πρασιά της πολυκατοικίας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ και η γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών η 48χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας.