Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

Η γυναίκα εκτελούσε εργασίες καθαρισμού των παραθύρων όταν για άγνωστη αιτία έπεσε από το μπαλκόνι στην πρασιά της πολυκατοικίας

Newsbomb

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια
INTIME
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τελευταία της πνοή άφησε 48χρονη γυναίκα που το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Σερίφου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εκτελούσε εργασίες καθαρισμού των παραθύρων όταν για άγνωστη αιτία έπεσε από το μπαλκόνι στην πρασιά της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ και η γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών η 48χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2€ αξίζει έως 1.700€ στη συλλεκτική αγορά

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο πρώτος ταχυφορτιστής 480kW στην Ελλάδα συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

10:12LIFESTYLE

Πολιτικός σεισμός στη Eurovision: Η EBU συγκαλεί έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Απειλές για μποϊκοτάζ

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη αποστολή στο Λονδίνο | Οι μεταδόσεις του Champions League

10:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Πανιώνιος - Κέμνιτς, Champions League

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια: Εκτός δικτύου για μία συνεχόμενη εβδομάδα

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να κλέψει εν πτήσει την τσάντα αεροσυνοδού

09:48ΥΓΕΙΑ

Σημαντική μελέτη: Η ομάδα αίματος επηρεάζει τον κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού επεισοδίου

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mitsubishi: Μόνο SUV για την Ευρώπη

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη: Κοινή άμυνα και Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας

09:36TRAVEL

Το απόλυτο φθινοπωρινό ταξίδι: Έξι διαδρομές για να ζήσετε τη μαγεία των χρωμάτων

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζακυνθος: «Καμπανάκι» Λέκκα για κατολισθήσεις στις δυτικές παραλίες - «Σε περιοχή μεγάλων ρηγμάτων ο σεισμός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι ενώ καθάριζε τζάμια

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών - 400 εκατ. δολάρια την ημέρα η ζημιά στην οικονομία

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία

09:18WHAT THE FACT

Υποβρύχιο που είχε χαθεί από το 1917 βρίσκεται άθικτο σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ