Άγιος Δημήτριος: Δημοτικό σχολείο μοιάζει εγκαταλελειμμένο - Φθορές, ρωγμές και σκουριασμένα σίδερα

Ανησυχία προκαλούν οι εικόνες από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, όπου καθημερινά κάνουν μαθήματα δεκάδες παιδιά.

Φωτογραφίες που φέρνει στο φως το Newsbomb.gr δείχνουν την επικίνδυνη κατάσταση στις εγκαταστάσεις. Στον προαύλιο χώρο του σχολείου, δίπλα στη σκάλα που χρησιμοποιείται από τους μαθητές, η κατάσταση της οροφής είναι αποκαρδιωτική.

Το μπετόν έχει αποκολληθεί σε πολλά σημεία. Τα σίδερα που στηρίζουν την οροφή εμφανίζουν έντονη σκουριά ενώ υπάρχουν ρωγμές.

Γονείς ζητούν άμεση παρέμβαση από τον Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν μέτρα πριν συμβεί κάποιο ατύχημα.