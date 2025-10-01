Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος άνδρας - Αγνοούμενος εδώ και πέντε μήνες

Νεκρός εντοπίστηκε έπειτα από μήνες όπου τα ίχνη του είχαν χαθεί εντοπίστηκε ένας 82χρονος άνδρας στην Κρήτη, στον Δήμο Χερσονήσου.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε από διερχόμενους κυνηγούς στην περιοχή Καλό Χωριό, αναφέρει η neakriti.gr.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τον ηλικιωμένο Κώστα Αμανάκη που στις 8 Μαΐου είχε φύγει από το σπίτι του για να πάει στο καφενείο της γειτονιάς του, χωρίς όμως να επιστρέψει ποτέ.

Από εκείνη την ημέρα είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς αποτέλεσμα. Δυστυχώς, σχεδόν πέντε μήνες αργότερα, η υπόθεση είχε τραγική κατάληξη.

Τις συνθήκες του θανάτου διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια.

