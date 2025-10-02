Άγιος Δημήτριος: Δεν είχε άδεια οδήγησης ο 20χρονος που συνελήφθη για την παράσυρση 2χρονου

Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (1/10) ο 20χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και εγκατέλειψε 2χρονο αγόρι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, ο οδηγός δεν είχε άδεια οδήγησης.

Η αναλυτική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 1-10-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 20χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για σωματικές βλάβες από αμέλεια, και συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 1-10-2025, ο ανωτέρω οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, παρέσυρε και στη συνέχεια εγκατέλειψε 2χρονο αγόρι, το οποίο βρισκόταν σε παιδικό καρότσι συνοδευόμενο από συγγενικό του πρόσωπο.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τον κατηγορούμενο λίγη ώρα αργότερα και τον οδήγησαν στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 20χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.»

Διαβάστε επίσης