Κρήτη: Πυρκαγιά στους Μαλάδες - Προειδοποίηση από το 112

Σε κατάσταση συναγερμού είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, καθώς μετά το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά στην περιοχή των Μαλάδων. Η εστία της φωτιάς βρίσκεται σε καλαμιά μέσα σε ποτάμι στον «Δρακουλιάρη» με την κινητοποίηση να είναι έντονη για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό, ενώ η κατάσβεση δυσκολεύεται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Οι φλόγες απειλούν να επεκταθούν, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση εξαιρετικά απαιτητική.

Μαζί με τις επίγειες δυνάμεις, στη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς ρίχτηκε και ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Η εικόνα της πυρκαγιάς παραμένει κρίσιμη, με τις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση.

Παράλληλα, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής. Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

