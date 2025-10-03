Πάρος: Νεκρός 40χρονος Αφγανός με τραύματα από μαχαίρι
Τον άτυχο άνδρα βρήκε ο εργοδότης του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 40χρονος άνδρας αφγανικής καταγωγής, μέσα στο σπίτι του στη Νάουσα της Πάρου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Τον άτυχο άνδρα βρήκε ο εργοδότης του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.
