Πάρος: Με περισσότερες από 10 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάρου ο θάνατος ενός άνδρα αφγανικής καταγωγής, περίπου 40 ετών, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Νάουσα, το πρωί της Παρασκευής, φέροντας πάνω από δέκα μαχαιριές.

Το θύμα, που εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος και ζούσε μόνος του, αναζητήθηκε από τον εργοδότη του όταν δεν παρουσιάστηκε σε προγραμματισμένη εργασία. Κατά την είσοδό του στο σπίτι, τον εντόπισε ξαπλωμένο στο κρεβάτι, μέσα σε λίμνη αίματος, με πολλαπλές μαχαιριές. Σύμφωνα με πληροφορίες η πόρτα του σπιτιού του Αφγανού δεν είχε σημάδια παραβίασης.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε στο σημείο, όπου ξεκίνησε εντατική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.