Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο - Βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο - Βίντεο
thestival.gr
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Παρασκευής (03/10) στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ωραιόκαστρου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, γύρω στις 08:20 και ενώ το αυτοκίνητο κινείτο στην Εγνατία οδό, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις

19:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά - Στον εισαγγελέα δύο δράστες σε Άγιο Παντελεήμονα και Αχαρνές

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Μέσα στις επόμενες ημέρες η κηδεία της - «Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα», λέει συγγενής της οικογένειας

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Νιώτη: «Το φως της θα μείνει για πάντα ζωντανό», λέει η μητέρα της 17χρονης που σκοτώθηκε

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Global Sumud Flotilla: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - «Όλοι οι Έλληνες είναι καλά»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους - 40 ορατοί μώλωπες στο σώμα του αγοριού

18:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξομολογήθηκε ποιος είναι ο προσωπικός του στόχος για το 2026

18:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύματα Καρόσι: Πεθαίνοντας από υπερεργασία - Η διαχρονική «μάστιγα» της Ιαπωνίας

18:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τζεφ Μπέζος: «Θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε κέντρα δεδομένων στο διάστημα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο - Βίντεο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες κρυμμένων θησαυρών: Ποτήρια, πέρδικες, φίδια και τι σημαίνουν

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ξεπέρασαν τους 134 χιλιάδες οι νεκροί στρατιώτες στην Ουκρανία - Έρευνα του BBC

18:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ»

18:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Η Ελλάδα αλλάζει - Τα καλύτερα είναι μπροστά μας

18:09LIFESTYLE

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μαθαίνει συρτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Μέσα στις επόμενες ημέρες η κηδεία της - «Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα», λέει συγγενής της οικογένειας

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες κρυμμένων θησαυρών: Ποτήρια, πέρδικες, φίδια και τι σημαίνουν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους - 40 ορατοί μώλωπες στο σώμα του αγοριού

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ