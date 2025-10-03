Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο - Βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Παρασκευής (03/10) στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ωραιόκαστρου.
Σύμφωνα με το thestival.gr, γύρω στις 08:20 και ενώ το αυτοκίνητο κινείτο στην Εγνατία οδό, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο - Βίντεο
