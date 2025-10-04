Λάρισα: Η 47χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, της έκαναν ΚΑΡΠΑ 50 λεπτά

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 47χρονη στη Λάρισα και η διοίκηση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση.

Η 57χρονη διαμαρτυρήθηκε για πόνους και συγγενικά της πρόσωπα κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε για να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Γόννων. Ωστόσο, λίγο πριν εισέλθει στο Κέντρο Υγείας κατέληξε, παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών.

Σε ανακοίνωση ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτης Σερέτης, δίνει το χρονικό της υπόθεσης, δηλαδη την ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ και την ώρα που παρέλαβε την 47χρονη και τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της διακομιδής η ασθενής έπαθε καρδιακή ανακοπή και εισήχθη στα επείγοντα του Κέντρου Υγείας με μυδρίαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 47χρονη κατέληξε.

Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ

«Στις 23:31 στις 03/10 Σάββατο έλαβε κλήση το ΕΚΑΒ και αμέσως από το ΚΥ Γόννων αναχώρησε ασθενοφόρο με πλήρωμα διασωστών για το χωριό Αιγάνη (35 χιλιόμετρα από τους Γόννους) στις 23:55 το ασθενοφόρο παρέλαβε την 47χρονη και στις 00:31 έφθασε στο ΚΥ Γόννους. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής η ασθενής έπαθε καρδιακή ανακοπή και εισήχθη στα επείγοντα του ΚΥ ΑΣΦΥΓΜΗ με ΜΥΔΡΙΑΣΗ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ΚΑΡΠΑ (όπως προβλέπεται) και μετά από 50 λεπτά επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της. Εκλήθη η Αστυνομία για καταγραφή του περιστατικού και διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή».

