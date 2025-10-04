Άγρια επίθεση με σφυριά στο Μαρούσι

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Μαρούσι στην οδό Φραγκοκκλησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν άνδρα και τον ξυλοκόπησαν τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι με σφυριά.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σφυριά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση.

