Τραγωδία στην Κάρυστο: Νεκρός 27χρονος σε φρικτό τροχαίο

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Κάρυστο Ευβοίας το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στερώντας τη ζωή σε έναν 27χρονο οδηγό.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε μεταξύ 1:30 και 2:00 τα ξημερώματα, στην επαρχιακή οδό Μαρμαρίου – Καρύστου. Ο νεαρός, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια ανετράπη, καταλήγοντας σε παρακείμενα χωράφια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρύστου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άτυχος 27χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τους διασώστες να μην μπορούν να τον επαναφέρουν.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και την πιθανότητα της υπερβολικής ταχύτητας ή κάποιας ολίσθησης του οδοστρώματος.

