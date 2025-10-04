Ηράκλειο: 15χρονος επιτέθηκε σε συμμαθήτριά του – Την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα
Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και συνέλαβαν τον μαθητή – Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (03/10) σε γυμνάσιο του Ηρακλείου, όταν 15χρονος μαθητής επιτέθηκε σε 14χρονη συμμαθήτριά του, χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρχει εμφανής λόγος.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, με τον 15χρονο να φέρεται πως ακινητοποίησε την ανήλικη με κεφαλοκλείδωμα, προκαλώντας αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον.
Οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και ο μαθητής συνελήφθη, ενώ στο αστυνομικό τμήμα οδηγήθηκε και η μητέρα του, που κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου.
