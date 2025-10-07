Αλόννησος: Στις φλόγες ιστιοφόρο – Ώρες αγωνίας για τέσσερις επιβαίνοντες
Ασφαλείς οι τέσσερις αλλοδαποί μετά από πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στην Αλόννησο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή «Στενή Βάλα» της Αλοννήσου.
Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, ενώ στο σημείο επιχειρούν περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η… τεχνητή νοημοσύνη «έσωσε» τη συνεδρίαση στη Wall Street
23:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:36 ∙ LIFESTYLE
Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»
22:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο
15:02 ∙ LIFESTYLE
Θοδωρής Φέρρης: Είναι ζευγάρι με την Ιλένια Ουίλιαμς;
21:18 ∙ LIFESTYLE
Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»
20:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ