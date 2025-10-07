Αλόννησος: Στις φλόγες ιστιοφόρο – Ώρες αγωνίας για τέσσερις επιβαίνοντες

Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή «Στενή Βάλα» της Αλοννήσου.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, ενώ στο σημείο επιχειρούν περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

