Κακοκαιρία: Σφοδρή χαλαζόπτωση τάραξε μέχρι και τη θάλασσα στην Αλόννησο

Ξαφνική και έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/10) στην Αλόννησο.

Το φαινόμενο είχε μεγάλη ένταση, διήρκησε περίπου είκοσι λεπτά και ανάγκασε σκάφη που βρίσκονταν εκείνη την ώρα εν πλω να σπεύσουν να βρουν καταφύγιο.

Το καιρικό αυτό ξέσπασμα κατέγραψε σε βίντεο χρήστης των social media το οποίο μάλιστα έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά καθώς προσέλκυσε το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου από όλη την Ελλάδα.

Ο καιρός μετά από τη χαλαζόπτωση βελτιώθηκε με τον ήλιο να ξεπροβάλει εκ νέου, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές.

Δείτε το βίντεο

