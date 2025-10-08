Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει μπαλκόνι σπιτιού - Τελευταία στιγμή σώθηκαν δύο γυναίκες

Βομβαρδισμένο τοπίο θύμισε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Λαυρίου το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10), όταν κατέρρευσε μπαλκόνι σπιτιού στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Τέσσερα αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ από θαύμα γλίτωσαν περαστικοί που έμπαιναν και έβγαιναν στο φαρμακείο κάτω από το σπίτι που σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα.

«Βιώσαμε μεγάλο σοκ. Εξυπηρετούσαμε τον κόσμο, με το που έφυγε η κοπέλα ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, σαν σεισμός των 7 Ρίχτερ. Είχαμε ανοιχτές τις πόρτες, έτρεξα να δω την κοπέλα που είχε μόλις φύγει από το φαρμακείο. Με ανακούφιση είδα ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματίας στα αυτοκίνητα, που είχαν γίνει σμπαράλια», είπε ο φαρμακοποιός που ήταν μάρτυρας στην πτώση του μπαλκονιού.

Τις επόμενες ημέρες η πολεοδομία θα εξετάσει την στατικότητα του κτιρίου και αν μπορεί να κατοικηθεί ξανά.

«Πέρναγα με το αμάξι μου από το σημείο και άκουσα έναν μεγάλο θόρυβο. Το μπαλκόνι έπεσε πάνω σε τρία οχήματα που ήταν από κάτω. Δεν είδα κάποιον τραυματία, απλά ήταν δυνατός ο θόρυβος», ανέφερε ο Α.Τ., κάτοικος της περιοχής, στο Newsbomb.gr.

