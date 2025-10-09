Τραγωδία στον Τύρναβο: 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο μπαλκόνι του από γείτονες

Σοκ στον Τύρναβο με 62χρονο που εντοπίστηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του από γείτονες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr, ο άτυχος άνδρας ζούσε μόνος κάτω από άθλιες συνθήκες και εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν τον εντοπισμό του.

Το μπαλκόνι όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 62χρονος / TirnavosPress.gr

Οι γείτονες αντιλήφθηκαν τον θάνατο όταν αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου για να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν παθολογικά αίτια.

