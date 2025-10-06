Τραγωδία στην Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο πατέρα- Τραυματίστηκε ο 24χρονος γιος του

Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μία φορά η άσφαλτος το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) έξω από τη Λάρισα.

Tο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στις σήραγγες των Τεμπών στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο στάθμευσε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και εξήλθαν αυτού ένας πατέρας περίπου 45 ετών και ο γιος του περίπου 24 ετών.

Εκείνη την ώρα ένα επικαθήμενο φορτηγό -κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνονται- παρέσυρε τον 45χρονο πατέρα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενώ τραυματίστηκε επίσης και ο 24χρονος γιος του.

Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκαν αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και Πυροσβεστική, με το ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον 24χρονο και να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr, larissanet.gr

