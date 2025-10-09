Αράδαινα – Μάρμαρα: Μια άγρια, μαγευτική διαδρομή στην άγνωστη Κρήτη
Η Κρήτη φημίζεται για τα εντυπωσιακά της φαράγγια
Το φαράγγι Αράδαινας στα Χανιά, ένα από τα πιο εντυπωσιακά της Κρήτης, προσφέρει μία μοναδική εμπειρία πεζοπορίας.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.
