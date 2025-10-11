Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Επίδομα ασθένειας για 500.000 μη μισθωτούς και ελ. επαγγελματίες

Ελεύθερος Τύπος: Οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών

Η Καθημερινή: Σε κλοιό πιέσεων για το DAFE

Τα Νέα: Πώς ανακατεύεται το πολιτικό τοπίο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να… διπλώνεις ρούχα – Ο απίστευτος λόγος με το βλέμμα στο μέλλον

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποια μειώνονται έως 73% – Οφέλη για «μεσαία τάξη» και ακριβές περιοχές

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εκεχειρία με τη «σφραγίδα Τραμπ» - Ελπίδα αλλά και αγωνία για την επόμενη ημέρα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: Κτηνοτρόφοι αγοράζουν παράνομα εμβόλια για να σώσουν τα κοπάδια τους

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του - «Κλειδί» η διαθήκη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου

05:39ΚΟΣΜΟΣ

Ανήλικοι στο διαδίκτυο: Η ΕΕ συμφωνεί στην ανάγκη προστασίας τους αλλά διαφωνεί στο όριο ηλικίας

04:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε νέα φάση εμπορικός πόλεμος με την Κίνα - Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ και πόσο θα φτάσουν οι δασμοί

04:03ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Διαβεβαιώνει ότι δεν θα καταφύγει στο εξωτερικό η πρώην πρόεδρος της χώρας

03:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα κρατήσει»

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με το φάσμα της πείνας

02:21ΚΟΣΜΟΣ

Η αντίδραση του πρέσβη της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ για το Νόμπελ Ειρήνης: «Ελπίζω να πάρει και το Νόμπελ φυσικής»

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές βροχοπτώσεις στο Μεξικό αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 23 νεκρούς

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας με νέους δασμούς και ελέγχους εξαγωγών

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατηγορίες για διαφθορά κατά του Δημάρχου της Άγκυρας - Πώς συνδέεται με τον Ιμάμογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

21:36ΕΛΛΑΔΑ

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Κίνδυνος για τα τρία σπίτια γύρω από τον κρατήρα - Τι έδειξε η αυτοψία

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του - «Κλειδί» η διαθήκη

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Καμπανάκι» Χιλετζάκη για το ελαιόλαδο - «Αν δεν δράσουμε τώρα, ο “πράσινος χρυσός” θα γίνει χαμένος θησαυρός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ