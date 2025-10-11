Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Επίδομα ασθένειας για 500.000 μη μισθωτούς και ελ. επαγγελματίες
Ελεύθερος Τύπος: Οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών
Η Καθημερινή: Σε κλοιό πιέσεων για το DAFE
Τα Νέα: Πώς ανακατεύεται το πολιτικό τοπίο
