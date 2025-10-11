«Σχέδιο Αριάδνη»: Μία «επιχείρηση» για καθαρά μέσα μαζικής μεταφοράς

Πρόκειται για το «σχέδιο καθαρής γραμμής», μια προσπάθεια που δεν στοχεύει να εξαφανίσει την καλλιτεχνική έκφραση, αλλά να αποτρέψει τις «ταγκιές».

Στο πλαίσιο αυτό, από τα 376 περιστατικά το 2019, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν καταγραφεί 36, με μείωση σχεδόν 90%.

Πώς έχουν φτάσει στη μείωση αυτή; Με drones σε επτά κρίσιμα σημεία της Γραμμής 1, κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στα αμαξοστάσια Θησείου και Αττικής, και ενισχυμένη φύλαξη σε 24ωρη βάση. Την ίδια ώρα, η ΣΤΑΣΥ έχει αναδιοργανώσει το προσωπικό της για πιο γρήγορη απόκριση στα περιστατικά.

Σημαντικό κομμάτι της παρέμβασης είναι το «Σχέδιο Αριάδνη», που στοχεύει σε περιοχές που παρατηρείται περισσότερο το φαινόμενο. Στο Θησείο, τα περιστατικά μειώθηκαν από 92 το 2019 σε μόλις ένα φέτος. Στον Πειραιά και την Ειρήνη καταγράφεται επίσης σημαντική μείωση.