Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τραγωδία που σημειώθηκε στη Σαντορίνη, όπου ένα 4χρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν ο 33χρονος πατέρας του ανήλικου, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, καθώς και ο υπεύθυνος της πισίνας.

Παράλληλα, το ξενοδοχείο υποστηρίζει ότι στον χώρο της πισίνας υπήρχε ναυαγοσώστης, πράγμα που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τις έρευνες των Αρχών.

Το άτυχο παιδάκι ήταν από την Ινδία.

Παραμένουν ερωτήματα για το πώς το μικρό παιδί βρέθηκε μόνο του στον χώρο της πισίνας, καθώς το συγκεκριμένο ξενοδοχείο φέρεται να είναι “adults only”, γεγονός που δημιουργεί απορίες για το πώς έγινε δεκτό το παιδί ως φιλοξενούμενο, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Το χρονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.

Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Δήμαρχος Σαντορίνης: Δεν ήταν υποχρεωτικός ο ναυαγοσώστης

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 μίλησε ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος.

«Ενημερώθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής του ξενοδοχείου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του», ανάφερε ο δήμαρχος Σαντορίνης και συνέχισε: «Στο ξενοδοχείο δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, διότι δεν διαθέτει πισίνα τέτοιων προδιαγραφών, που να υποχρεούται να υπάρχει ναυαγοσώστης».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, στο νοσοκομείο έγινε μεγάλη προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, ωστόσο ο χρόνος που το παιδί έμεινε κάτω από το νερό ήταν ικανός για να το οδηγήσει στην τραγική κατάληξη.