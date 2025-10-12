Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 4χρονου στην πισίνα

Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Σαντορίνη.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 4 ετών παιδί από την Ινδία, συνεχίζεται.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η επί του πεδίου η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.

Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παραμένουν ερωτήματα για το πώς το μικρό παιδί βρέθηκε μόνο του στον χώρο της πισίνας, καθώς το συγκεκριμένο ξενοδοχείο φέρεται να είναι “adults only”, γεγονός που δημιουργεί απορίες για το πώς έγινε δεκτό το παιδί ως φιλοξενούμενο, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Δήμαρχος Σαντορίνης: Δεν ήταν υποχρεωτικός ο ναυαγοσώστης

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 μίλησε ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος.

«Ενημερώθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής του ξενοδοχείου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του», ανάφερε ο δήμαρχος Σαντορίνης και συνέχισε: «Στο ξενοδοχείο δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, διότι δεν διαθέτει πισίνα τέτοιων προδιαγραφών, που να υποχρεούται να υπάρχει ναυαγοσώστης».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, στο νοσοκομείο έγινε μεγάλη προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, ωστόσο ο χρόνος που το παιδί έμεινε κάτω από το νερό ήταν ικανός για να το οδηγήσει στην τραγική κατάληξη.